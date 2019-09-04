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Погода в Центральном регионе остается комфортной

Температура воздуха днем в пределах от 19 до 24 градусов - ночью опустится до 7-13. Ветер северо-западный, умеренный. Завтра температура воздуха не изменится. Будет преимущественно без осадков, только ночью и утром в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Немного похолодает в наступающие выходные.

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