Погода в Центральном регионе остается комфортной

Температура воздуха днем в пределах от 19 до 24 градусов - ночью опустится до 7-13. Ветер северо-западный, умеренный. Завтра температура воздуха не изменится. Будет преимущественно без осадков, только ночью и утром в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Немного похолодает в наступающие выходные.