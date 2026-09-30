Погодные сюрпризы: какие температурные качели ждут белорусов в начале октября

В Беларуси продолжается настоящее золотое бабье лето. Погоду в стране сейчас определяет гребень высокого давления восточного антициклона. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в республике сохранится сухая и теплая погода.

Первый осенний месяц запомнится белорусам резкими температурными контрастами. Если минувшая неделя прошла под прохладным дыханием затяжных циклонов, то сейчас на погодную арену вышел антициклон "Арно". В республику пришла долгожданная теплая и сухая погода.

Нынешние погодные условия - это то самое классическое бабье лето. Днем столбики термометров в отдельных районах страны поднимались до +21 градуса. С наступлением ночи воздух остывал до +1, а дороги окутывали густые туманы.

Алексей Макаров, инженер-синоптик Белгидромета:

"Погодные условия в Беларуси будет формировать скандинавский антициклон, центр которого будет смещаться с Ботнического залива на Карпаты через территорию нашей страны, в связи с чем ожидается преимущественно сухая погода. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. В ночные часы температура воздуха составит от 1 до 8 градусов, 1 октября - по северу от 9 до 11. Со 2 по 4 октября в ночные часы велика вероятность заморозков местами от -4 до 0 градусов".

Ближе к выходным в страну придут первые заморозки. Синоптики прогнозируют их уже 2 октября. В этот период водителям необходимо быть внимательнее на дорогах из-за возможных туманов, а дачникам заранее собрать или укрыть урожай от возможного понижения температуры.

Самой прохладной может стать ночь на 3 октября: от 1 до 8 градусов тепла, Местами ожидаются заморозки до -4. Небольшой минус ночью в отдельных районах сохранится и 4 октября.