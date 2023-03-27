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Погодные условия и турбулентность не помеха белорусско-китайскому гироплану
Гиропланы и беспилотники от резидента парка "Великий камень" белорусско-китайской компании "Авиационные технологии и комплексы" (АТК) созданы исключительно на основе собственных разработок. Компания ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В 2022-м расширили линейку моделей, вдвое нарастили объемы производства и поставки, а выручка выросла в 4 раза.
Гироплан - это уникальная машина, что-то среднее между самолетом и вертолетом. Аэродром такому не нужен. Ротор играет роль крыла. Погодные условия, турбулентность автожиру не помеха. Штатный полет возможен с выключенным двигателем.
Командир авиационного отряда Геннадий Микуцкий говорит, что аппарат маневренный и быстрый. Порывы ветра, по его словам, не помеха. Полет очень комфортный.
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В нише пилотируемой техники АТК первые и пока единственные в Беларуси, а также России, Казахстане.
Благодаря инновационной продукции - агродронам, автожирам и другой технике - мы на сегодняшний день имеем хороший портфель заказов не только на внутреннем рынке, рынке ЕАЭС (в первую очередь России), но и на зарубежных рынках других континентов, рассказывает генеральный директор ЗАО "АТК" Юрий Леоновец.
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