Погодные условия и турбулентность не помеха белорусско-китайскому гироплану

Гиропланы и беспилотники от резидента парка "Великий камень" белорусско-китайской компании "Авиационные технологии и комплексы" (АТК) созданы исключительно на основе собственных разработок. Компания ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В 2022-м расширили линейку моделей, вдвое нарастили объемы производства и поставки, а выручка выросла в 4 раза.

Гироплан - это уникальная машина, что-то среднее между самолетом и вертолетом. Аэродром такому не нужен. Ротор играет роль крыла. Погодные условия, турбулентность автожиру не помеха. Штатный полет возможен с выключенным двигателем.

Командир авиационного отряда Геннадий Микуцкий говорит, что аппарат маневренный и быстрый. Порывы ветра, по его словам, не помеха. Полет очень комфортный.

Специальный репортаж "Время Азии" ЗДЕСЬ

В нише пилотируемой техники АТК первые и пока единственные в Беларуси, а также России, Казахстане.