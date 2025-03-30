Погоня за древесным фрешем: где в Минске можно приобрести березовый сок

Тема, которая вызывает ажиотаж в соцсетях, - березовый сок. Его сезон в самом разгаре, поэтому на точках продажи толпятся десятки людей, а в роликах показывают правила сбора и приготовления природного эликсира.

Покупатели ценят древесный фреш за натуральность и вкус, а также за возможность применения в кулинарии, народном лечении и даже косметологии.

Окрошка, сорбет, квас, даже рыба - и все это можно приготовить на основе березового сока.

Андрей Бутяков, шеф-повар, управляющий рестораном:

"Можно использовать в десертах, в напитках. Можно делать на нем холодные супы, горячие блюда. Можно сделать лимонад на его основе, но с добавлением апельсинового или другого цитрусового сока".

Но сперва нужно успеть собрать природный напиток и сделать это правильно.

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"Диаметр дерева должен быть минимально 20 см. Есть определенные участки, которые опубликованы на сайтах лесхоза. Человек может обратиться в лесничество, выехать с представителем лесхоза в лес, где он покажет участок, где можно осуществить заготовку березового сока, расскажет все правила по подсочке и сверлению", - пояснила лесничий Плещеницкого лесничества Логойского лесхоза Алеся Шатравко.

Необходимо на высоте 30-50 см от земли сделать отверстие под углом. Для этого необходимо снять кору топором.

Такие манипуляции повреждают дерево, но как потом справляются с отверстиями, об этом также рассказала Алеся Шатравко: "Для березы есть два варианта развития - или она пойдет в рубку, или она останется расти. В том случае, если береза останется, произведут замазывание садовым варом или глиной после окончания сбора сока".

Чтобы успеть собрать живительный напиток, есть буквально несколько недель, пока дерево не начнет пускать почки. Столько же по времени и продают сок, поэтому кто-то закупается десятками пятилитровых бутылок и целыми канистрами.

Пункты продажи древесного фреша организованы по Беларуси. Сок можно купить и напрямую через лесничество, а в Минске его можно приобрести в пяти местах.

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Самая популярная точка, на которой можно приобрести березовый сок в Минске, это на улице Багратиона, 70. Ежедневно здесь реализуют населению около 25 т, и количество зависит от времени и конкретного дня. Конечно, к выходным ажиотаж становится больше.

Татьяна Ботян, замдиректора Минского лесхоза:

"Очереди собираются уже после 17:00, когда рабочий день заканчивается, и люди к нам приезжают, чтобы вечером его переработать и заготовить. И, конечно, большой ажиотаж возникает в выходные дни. Тогда приходится дополнительно подключать кассовое оборудование, приглашать на нашу площадку для помощи другие лесхозы области. Есть также зона самообслуживания, где покупатели могут сами налить в емкости сок и подойти на отдельную кассу рассчитаться".

Как добавил начальник отдела Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Поденков, в Минске организовано пять точек по реализации березового сока. Есть две торговые площадки на Тимирязева, 118, на Логойском тракте, 52, на улице Багратиона, 70. Также одна точка организована на улице Левина в "Минск-Мире" и возле торгового центра "Титан" на проспекте Дзержинского. Лесхозы республики готовы в полном объеме обеспечить потребности как перерабатывающих предприятий, так и потребность населения.

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В этом сезоне на производствах планируют переработать более 14 тыс. т древесного фреша. На внутренний и внешний рынок работают около 20 предприятий. Высокую планку задают даже в провинции - в ассортименте Стародорожского плодоовощного завода заявлен сок без сахара.

Дмитрий Бондарь, директор Стародорожского плодоовощного завода ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат":

"Поставляем березовый сок не только на внутренний рынок. В 2024 году поставляли в Российскую Федерацию, Республику Польша, Азербайджан, Узбекистан, немного в Казахстан. Наш сок вы можете увидеть в Европе практически в каждой стране".

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