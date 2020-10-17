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Погоня на МКАД-2 со стрельбой: решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Накануне правоохранители преследовали и задержали пьяного водителя в Минском районе.Сейчас мужчина находится в ИВС, на него составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от освидетельствования. Автомобиль помещен на штрафстоянку. Задержанный уже совершал аналогичное правонарушение в июле этого года, за что был лишен водительских прав. В связи с этим материалы проверки будут переданы следователям для дачи правовой оценки действиям мужчины и возбуждения уголовного дела.Известно, что сельчанин 67 раз привлекался к административной ответственности, в том числе более 20 раз за пьяное и бесправное вождение.
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