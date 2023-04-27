Пограничная безопасность в теории и на практике обсуждается в Минске

Практика обеспечения безопасности в пограничной сфере обсуждается сегодня в Минске. Международная научно-практическая конференция посвящена тематике укрепления внешних границ государств - участников СНГ, обсуждается их состояние и перспективные пути развития. Семинар приурочен к 30-летию образования Института пограничной службы Беларуси. Своим опытом и наработками приехали поделиться специалисты в сфере нацбезопасности государств Содружества и международных организаций, представители высшего образования и предприятий военно-промышленного комплекса. Особое внимание участники конференции уделяют унификации подходов в обучении специалистов и исследовательской деятельности.

Мы даем нашим слушателям и курсантам фундаментальные знания, умения и навыки. Это, прежде всего, умение управлять подразделением, пограничным отрядом. А в каких условиях будет осуществляться управление - это второстепенный вопрос. Главное, что выпускник Института пограничной службы способен и готов управлять коллективом в различных обстоятельствах.

Мы даем нашим слушателям и курсантам фундаментальные знания, умения и навыки. Это, прежде всего, умение управлять подразделением, пограничным отрядом. А в каких условиях будет осуществляться управление - это второстепенный вопрос. Главное, что выпускник Института пограничной службы способен и готов управлять коллективом в различных обстоятельствах.

В это же время в Госпогранкомитете подчеркнули, что все необходимые меры для защиты южных границ Беларуси уже приняты. По словам Игоря Печеня, планируется увеличение численности некоторых подразделений, закупка нового вооружения. Однако это плановая работа, которая велась в прошлом году, ведется в этом и планируется на перспективу.

