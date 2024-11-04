Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой

Фото пресс-службы АО Концерн "Калашников"

Лидские пограничники совместно со сморгонскими 12 ноября в ходе реализации оперативной информации в Поставском районе, в 14 км от литовской границы, задержали трех граждан Республики Беларусь. При себе у мужчин был беспилотник самолетного типа кустарного производства, средства для его запуска и ноутбук. Об этом сообщает Telegram-канал Пограничного комитета Беларуси.

Дрон с комплектующими изъят и доставлен на пограничную комендатуру "Поставы" для проведения дальнейшего разбирательства. За нарушение пограничного режима в отношении задержанных лиц начат административный процесс по ч. 1 ст. 24.19 КоАП Республики Беларусь.

Напоминаем, что с 1 апреля вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" от 25.09.2023 № 297. Документом запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Республики Беларусь без надлежащего разрешения.