Пограничники ожидают увеличенный поток гостей в связи со II Европейскими играми

Многие стражи границы сегодня на боевом посту: на дежурные сутки накануне заступили и бойцы Лидского погранотряда. В зоне их ответственности более 180 километров госграницы с Литвой, 7 застав и 5 пунктов пропуска.



В связи с тем что скоро в нашей стране пройдут II Европейские игры, пограничники ожидают увеличенный поток гостей. Для них организуют специальный коридор, а процедуру оформления обещают упростить и ускорить. Всю информацию о правилах перемещения через границу можно будет узнать в call-центре на базе Государственного таможенного комитета - он начнет работу за неделю до старта соревнований.



Все подробности о работе пограничных и таможенных служб нашей страны во времяII Европейскихигр рассказали гости онлайн-конференции - ЕкатеринаКолб и Кузьма Лесняк. С материалами можно ознакомитьсяна сайте tvr.by, официальном YouTube-канале и в социальных сетях Агентства теленовостей.



