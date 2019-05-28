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Пограничники ожидают увеличенный поток гостей в связи со II Европейскими играми
Многие стражи границы сегодня на боевом посту: на дежурные сутки накануне заступили и бойцы Лидского погранотряда. В зоне их ответственности более 180 километров госграницы с Литвой, 7 застав и 5 пунктов пропуска.
В связи с тем что скоро в нашей стране пройдут II Европейские игры, пограничники ожидают увеличенный поток гостей. Для них организуют специальный коридор, а процедуру оформления обещают упростить и ускорить. Всю информацию о правилах перемещения через границу можно будет узнать в call-центре на базе Государственного таможенного комитета - он начнет работу за неделю до старта соревнований.
Все подробности о работе пограничных и таможенных служб нашей страны во времяII Европейскихигр рассказали гости онлайн-конференции - ЕкатеринаКолб и Кузьма Лесняк. С материалами можно ознакомитьсяна сайте tvr.by, официальном YouTube-канале и в социальных сетях Агентства теленовостей.
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