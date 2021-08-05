Белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы

Как стало известно "Беларусь 1", белорусские пограничники усиливают охрану государственных рубежей. Это поручение главы государства. По заявлению погранкомитета, в первую очередь идет дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено число нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые. С учетом складывающейся обстановки поставлена задача и подразделениям Минобороны, и внутренним войскам МВД для формирования резервов для органов пограничной службы.