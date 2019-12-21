Пограничники посетили воспитанников Белыничской школы-интерната

В преддверии Нового года пограничники по традиции навестили детей из спецшкол и интернатов Беларуси.Накануне председатель ведомства Анатолий Лаппо приехал на свою малую родину, где поздравил воспитанников Белыничской вспомогательной школы-интерната. Курсанты института организовали для детей яркий праздник с конкурсами, представлениями и подарками. Также ребята получили к Новому году спортивный инвентарь и сертификат на покупку телевизора.В рамках благотворительной акции "Наши дети", которая продлится до 10 января, пограничники поздравят детей из более чем 20 школ и интернатов страны.

