3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пограничники поздравили воспитанников Белыничской школы-интерната с наступающим Новым годом
Не оставить ни одного ребенка без подарка и внимания - главная задача Республиканской акции "Наши дети".
Накануне пограничники во главе с председателем Константином Молостовым посетили Белыничскую школу-интернат. Каждая воинская часть органов пограничной службы уделяет пристальное внимание детским социально-педагогическим учреждениям и на постоянной основе проводит для ребят праздники. Этот год не стал исключением.
Дружба у нас достаточно тесная, она не ограничивается только Новым годом. У нас в этом году провели различного рода мероприятия совместные. Приезжал Институт пограничных войск, Сморгонская кинологическая служба, запускали дрон, делали совместные флешмобы и многое другое. Поэтому наши ребята уже многих из курсантов и работников пограничной службы знают в лицо и по именам, а они очень ждут их, для них, конечно же, это большое событие.
В этом году в рамках благотворительной новогодней акции «Наши дети» пограничники поздравят детей из более чем 40 социально-педагогических учреждений страны.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Пограничники задержали белорусов, у которых при себе был дрон самолетного типа с катапультой
Почему Азербайджан - богатая страна и как Минск налаживает сотрудничество с Баку
Больше 53 % белорусов узнают о новостях политики из госСМИ Беларуси - социсследование
На базе БГПУ открыли cпортивный зал для занятия ушу
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ