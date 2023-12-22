Пограничники поздравили воспитанников Белыничской школы-интерната с наступающим Новым годом

Дружба у нас достаточно тесная, она не ограничивается только Новым годом. У нас в этом году провели различного рода мероприятия совместные. Приезжал Институт пограничных войск, Сморгонская кинологическая служба, запускали дрон, делали совместные флешмобы и многое другое. Поэтому наши ребята уже многих из курсантов и работников пограничной службы знают в лицо и по именам, а они очень ждут их, для них, конечно же, это большое событие.

Александр Мамченко, директор Белыничской специальной школы-интерната