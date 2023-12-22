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Пограничники поздравили воспитанников Белыничской школы-интерната с наступающим Новым годом

Не оставить ни одного ребенка без подарка и внимания - главная задача Республиканской акции "Наши дети".

Накануне пограничники во главе с председателем Константином Молостовым посетили Белыничскую школу-интернат. Каждая воинская часть органов пограничной службы уделяет пристальное внимание детским социально-педагогическим учреждениям и на постоянной основе проводит для ребят праздники. Этот год не стал исключением.

Дружба у нас достаточно тесная, она не ограничивается только Новым годом. У нас в этом году провели различного рода мероприятия совместные. Приезжал Институт пограничных войск, Сморгонская кинологическая служба, запускали дрон, делали совместные флешмобы и многое другое. Поэтому наши ребята уже многих из курсантов и работников пограничной службы знают в лицо и по именам, а они очень ждут их, для них, конечно же, это большое событие.
Александр Мамченко, директор Белыничской специальной школы-интерната

В этом году в рамках благотворительной новогодней акции «Наши дети» пограничники поздравят детей из более чем 40 социально-педагогических учреждений страны.

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