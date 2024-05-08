Слова благодарности за Победу и за жизнь звучат в эти дни в адрес ветеранов.

Пограничники с духовым оркестром поздравили сегодня ветерана Великой Отечественной Василия Давжонка. Ему 98 лет. Василий Петрович воевал в составе партизанского отряда "Борьба", принимал участие во многих боевых операциях на оккупированной белорусской территории, после ее освобождения участвовал в партизанском параде в июле 1944 года в Минске.

Мы всему миру доказали нашу Победу и победили немецкий фашизм, это неслучайное дело. Дело в людях. Наш народ с первого дня взялся за оружие и сражался. Василий Давжонок, ветеран Великой Отечественной войны