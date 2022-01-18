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Пограничники с применением оружия задержали двух нарушителей на белорусско-украинской границе

Задержание на границе с Украиной. С применением табельного оружия наши пограничники задержали двух белорусов. Ночью автомобиль Audi ехал в украинском направлении по лесу рядом с приграничной полосой. При попытке скрыться водитель сбил военнослужащего. Пограничникам пришлось стрелять по колесам и в воздух.

Злоумышленники были задержаны.Право использования оружия закреплено законом. При возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. Пострадавшего пограничника доставили в Пинскую районную больницу.

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