Пограничники с применением оружия задержали двух нарушителей на белорусско-украинской границе

Задержание на границе с Украиной. С применением табельного оружия наши пограничники задержали двух белорусов. Ночью автомобиль Audi ехал в украинском направлении по лесу рядом с приграничной полосой. При попытке скрыться водитель сбил военнослужащего. Пограничникам пришлось стрелять по колесам и в воздух.