Пограничники возложили цветы и почтили память участников Великой Отечественной войны

Пограничники Минского гарнизона во главе с председателем государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо почтили память военнослужащих и возложили цветы на площади Победы, а также у памятного знака "Стражам границы всех поколений" и у мемориала "Остров Мужества и Скорби", пишет БЕЛТА.



Возложение было приурочено к завершению эстафеты вдоль государственной границы Беларуси, посвященной 105-летию пограничной службы нашей страны.

"Эстафета вдоль государственной границы - это традиционное мероприятие пограничного ведомства. Сегодня завершилась седьмая эстафета, которая начала свой путь 10 мая. За 19 суток было пройдено практически 5 тыс. километров. Эстафета побывала в четырех областях и в семи территориальных органах пограничной службы", - рассказал заместитель начальника управления идеологической работы государственного пограничного комитета Беларуси полковник Дмитрий Квятковский.

Он добавил, что в различных городах были проведены патриотические мероприятия с участием местного населения и местных органов власти, которые поддержали эстафету.