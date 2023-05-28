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Пограничники возложили цветы и почтили память участников Великой Отечественной войны
Пограничники Минского гарнизона во главе с председателем государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо почтили память военнослужащих и возложили цветы на площади Победы, а также у памятного знака "Стражам границы всех поколений" и у мемориала "Остров Мужества и Скорби", пишет БЕЛТА.
Возложение было приурочено к завершению эстафеты вдоль государственной границы Беларуси, посвященной 105-летию пограничной службы нашей страны.
"Эстафета вдоль государственной границы - это традиционное мероприятие пограничного ведомства. Сегодня завершилась седьмая эстафета, которая начала свой путь 10 мая. За 19 суток было пройдено практически 5 тыс. километров. Эстафета побывала в четырех областях и в семи территориальных органах пограничной службы", - рассказал заместитель начальника управления идеологической работы государственного пограничного комитета Беларуси полковник Дмитрий Квятковский.
Он добавил, что в различных городах были проведены патриотические мероприятия с участием местного населения и местных органов власти, которые поддержали эстафету.
"Наша задача заключалась в том, чтобы в первую очередь отдать дань памяти бессмертному подвигу пограничников в годы Великой Отечественной войны, а также поддержать стражей границы, которые в любых условиях и обстановке надежно ее защищают ", - заметил Дмитрий Квятковский.
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