Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске

По традиции в Минске пограничники возложили цветы к монументу Победы. Сослуживцы вспоминают сегодня своих погибших товарищей и отдают дань памяти воинам Великой Отечественной. После торжественной части на площади Победы участники церемонии отправились на Остров Мужества и Скорби, чтобы почтить память воинов-интернационалистов. Напомним, в этом году пограничная служба отмечает 102-ю годовщину.



