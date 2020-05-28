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Пограничники возложили цветы к монументу Победы в Минске
По традиции в Минске пограничники возложили цветы к монументу Победы. Сослуживцы вспоминают сегодня своих погибших товарищей и отдают дань памяти воинам Великой Отечественной. После торжественной части на площади Победы участники церемонии отправились на Остров Мужества и Скорби, чтобы почтить память воинов-интернационалистов. Напомним, в этом году пограничная служба отмечает 102-ю годовщину.
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