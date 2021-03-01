Пограничный комитет Беларуси опубликовал подборку ответов на самые частые вопросы о выезде за границу

Пограничный комитет Беларуси разместил в своем телеграм-канале подборку ответов на самые частые вопросы о выезде из Беларуси в период ограничений из-за коронавируса. Он касается тех, кто отправляется в заграничную командировку или с целью обучения. Также выезд белорусов и иностранцев через воздушные пункты пропуска не ограничен, но не ранее истечения срока самоизоляции.