Погранслужба Национального аэропорта Минск с первого взгляда способна распознать недобросовестных пассажиров

Свою службу "зеленые фуражки" несут и в воздушных гаванях. Постепенное смягчение коронавирусных запретов возвращает в прежний режим работу пограничной службы в аэропорту. Кстати, с сегодняшнего дня в Беларуси отменяются все ковидные ограничения для иностранцев. Как распознать поддельные документы от подлинных? Что выдает недобросовестных пассажиров? И что такое профессиональный нюх в репортаже Виктории Радевич.



Распознать то, что обыватель не поймет даже вооруженным глазом, военнослужащие в зеленых фуражках способны с первого взгляда. Но особое мышление, хорошая память, а еще стрессоустойчивость и высокая концентрация - это результат долгих тренировок.





Каждый день перед тем, как заступить на смену в Национальном аэропорту Минск, работники пограничной службы проходят обязательный этап подготовки и сдают тесты. Без теории никуда. И здесь ошибок быть не может.

Михаил Андросик, контролер отряда пограничного контроля "Минск": Мы в процессе подготовки, чтобы заступить в наряд, все детально изучаем, изучаем все образцы. Но при всем этом, осуществляя проверку, мы можем использовать образцы документов.

Несмотря на наличие современной техники, любое вычисление пассажира-нарушителя начинается с внимательности и интуиции контролера. На проверку паспорта белоруса дается 2 минуты, для иностранца - на минуту больше.

Если паспорт все же вызвал сомнения, к проверке подключается офицер отделения специальной проверки. Документ еще раз досконально изучают при помощи дополнительной техники. Тем временем контролер продолжает свою работу.

В специальной комнате в секторе прилета, помимо компьютеров, всего 4 прибора. Но, рассказывают специалисты, с неограниченными возможностями.

Еще в доковидные времена у нас стали появляться подделки очень сложные, в том плане, что здесь минимальное внесение изменений, документ практически невозможно выявить. То есть, весь документ будет подлинный. Все реквизиты, вся бумага - все будет настоящее. Единственное, что изменяется, - это допечатываются элементы лица человека. Татьяна Журавкевич, офицер отделения специальной проверки документов отдела пограничного контроля "Минск"





Один из часто встречающихся способов подделки - изменение информации на странице с установочными данным: например, меняют возраст. А еще, рассказывают специалисты погранслужбы, нарушители часто вклеивают свое фото в чужой паспорт.

Печать просто допечатывается на принтере, она не ставится мастикой, как должна быть. Старую фотографию сняли вместе с частью этой печати. Дальше печать допечатали на принтере. Татьяна Журавкевич, офицер отделения специальной проверки документов отдела пограничного контроля "Минск"

Только с начала этого года в минском аэропорту выявили 7 недобросовестных пассажиров. К слову, выдают себя нарушители, как правило, сами, если точнее, их волнение. Четверо из них пытались вылететь из страны по поддельным документам. Что касается остальных троих, то предъявленный паспорт им и вовсе не принадлежал. И это, отмечают в погранслужбе, довольно высокий показатель нарушений. Но даже в свой профессиональный праздник работники ведомства находятся на боевом посту, чтобы оставаться на страже границ страны.