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Погранзастава "Усохская Буда" в Добрушском районе прошла полную модернизацию

Модернизированный комплекс пограничной заставы "Усохская Буда" открыли на участке белорусско-украинской границы. Здесь все продумано не только для надежной ее защиты, но и для быта солдат. После капитального ремонта появились столовая, спортивный и тренажерный залы, просторные спальные комнаты. Погранзастава оснащена цифровыми системами контроля и связи, чтобы оперативно оценивать ситуацию.

Это дом, из которого мы уходим каждый день, возвращаемся и хотим возвращаться. Уютный, красивый, есть все для обеспечения службы и быта. Не у всех хорошо так дома, как здесь.
Павел Исаенко, командир 3-го отделения технических средств охраны границы погранзаставы "Усохская Буда"
Выполняя поручения Президента Республики Беларусь по охране границы, мы в этом году ввели новых 4 комплекса. Это пограничная застава "Глушковичи", "Глыбоцкое" и сегодня "Усохская Буда". Полностью переоборудовали, отремонтировали, получился новый современный комплекс.
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси

Более 30 нарушителей задержали пограничники "Усохской Буды" за последние 3 года

Деревня Усохская Буда находится в двух километрах от границы с Украиной. Погранзастава здесь заработала в 2014, под ее охраной участок протяженностью около 20 километров. Только за последние три года здесь было задержано более 30 нарушителей границы.

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