3.41 RUB
3.43 USD
3.57 EUR
ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Погранзастава "Усохская Буда" в Добрушском районе прошла полную модернизацию
Модернизированный комплекс пограничной заставы "Усохская Буда" открыли на участке белорусско-украинской границы. Здесь все продумано не только для надежной ее защиты, но и для быта солдат. После капитального ремонта появились столовая, спортивный и тренажерный залы, просторные спальные комнаты. Погранзастава оснащена цифровыми системами контроля и связи, чтобы оперативно оценивать ситуацию.
Это дом, из которого мы уходим каждый день, возвращаемся и хотим возвращаться. Уютный, красивый, есть все для обеспечения службы и быта. Не у всех хорошо так дома, как здесь.
Выполняя поручения Президента Республики Беларусь по охране границы, мы в этом году ввели новых 4 комплекса. Это пограничная застава "Глушковичи", "Глыбоцкое" и сегодня "Усохская Буда". Полностью переоборудовали, отремонтировали, получился новый современный комплекс.
Более 30 нарушителей задержали пограничники "Усохской Буды" за последние 3 года
Деревня Усохская Буда находится в двух километрах от границы с Украиной. Погранзастава здесь заработала в 2014, под ее охраной участок протяженностью около 20 километров. Только за последние три года здесь было задержано более 30 нарушителей границы.
Президент
Все
Лукашенко метростроевцам: Надо удваиваться, нам надо больше внимания уделять строительству метро
За что Президент Беларуси пообещал вручить Кухареву звезду Героя Беларуси
Президент Беларуси напомнил, что нужно ценить метростроевцам
Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре
Политика
Все
Общество
Все
МАРТ и профсоюз торговли заключили тарифное соглашение на три года
Педагогам в Беларуси повысят зарплату. Кому и насколько, рассказали в Минобразования
Беларусь продлила запрет на ввоз отдельных товаров из западных стран до конца 2025 года
Верховный суд вынес приговор по уголовному делу карателя Хатыни Константина Смовского
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все