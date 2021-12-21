Погранзастава "Усохская Буда" в Добрушском районе прошла полную модернизацию

Это дом, из которого мы уходим каждый день, возвращаемся и хотим возвращаться. Уютный, красивый, есть все для обеспечения службы и быта. Не у всех хорошо так дома, как здесь.

Павел Исаенко, командир 3-го отделения технических средств охраны границы погранзаставы "Усохская Буда"