Погрузиться в атмосферу II Европейских игр прямо на борту самолета

В Беларусь активно съезжаются главные участники II Европейских игр: спортсмены и их группы поддержки. Всего, по предварительным прогнозам, на соревнованиях в Минске ждут не менее 30 тысяч иностранных болельщиков и более 4 тысяч спортсменов. География широкая - полсотни государств. Большая часть гостей прибыла сегодня. Путешествующие из Лондона, Парижа и Рима смогли погрузиться в атмосферу спортивного праздника уже на борту самолета.

Все подробности расскажет Вероника Бута. Свои привычные элегантные деловые костюмы бортпроводники рейса Минск - Рим - Минск сегодня сменили на более комфортную, но не менее элегантную форму - спортивную от Mark Formelle. Это не очередной ребрендинг авиакомпании, это еще одно напоминание тем, кто летит в Беларусь: до старта II Европейских игр осталось два дня.







Эта униформа спецзаказ. Всего 9 мужских и женских костюмов

Дизайн от команды Mark Formelle - этот бренд в представлении не нуждается. Модные кеды от Лидской обувной фабрики тоже в тренде. К дизайну подошли с чувством юмора, уходить от шаблонов - одна из фишек Mark Formelle. Где находится Беларусь, уже объяснять не приходится. Показать нашу страну на карте просит все меньшее количество иностранцев. Эта тенденция последних нескольких лет. Беларусь не первый год громко звучит на мировой арене: от глобальных форумов и инициатив до ярких побед и революционных открытий. После II Европейских игр, возможно, вопрос, где находится Беларусь, и вовсе останется лишь изображением на майке. К слову, в лимитированном количестве они вскоре появятся в продаже.



Половина пассажиров этого рейса из Рима - гости II Европейских игр

Половина пассажиров этого рейса из Рима - гости II Европейских игр: те, кому предстоит гонка за медалями, и те, кто будет создавать настроение праздника: болельщики. Впрочем, атмосферу большого спортивного марафона пассажиры на борту поддерживали на протяжении всего полета. В счастливчиках примерить новый, необычный для себя образ экипажи рейсов из Лондона, Парижа, Рима. Именно из этих городов сегодня в Минск прилетело наибольшее количество спортсменов. Рейсами белорусского авиаперевозчика в ближайшее время в Минск на Игры прибудут 2,5 тысячи человек.





Всего на соревнованиях в Минске ждут не менее 30 тысяч иностранных болельщиков и более 4 тысяч спортсменов