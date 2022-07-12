Погрузиться в быт защитников Отечества и пройти курс молодого бойца можно в военно-патриотическом лагере под Борисовом

Ориентироваться на местности, разводить огонь из подручных средств, оказывать первую медицинскую помощь. Атмосфера в военно-патриотическом лагере "Вектор" под Борисовом максимально приближена к реальным армейским будням. Большинство занятий для подростков в игровой форме, а площадка для активностей - настоящий военный полигон. Такое стопроцентное погружение в армейскую реальность захватывает не только мальчишек, среди воспитанников есть и девочки.