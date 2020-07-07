Поиск людей в лесах Минской области

Более 20 человек в этом году потерялись в лесах Минской области. Как правило, в такие ситуации попадают люди пожилого возраста, которые плохо ориентируются на местности. Спасатели специального поискового отряда МЧС в эти дни работают в усиленном режиме. Используют высокотехнологичное оборудование, чтобы помочь грибникам, которые не смогли самостоятельно найти дорогу домой.



Сотрудники МЧС напоминают любителям тихой охоты о простыхправилах безопасности.



