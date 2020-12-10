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Поиск вакансий - в новом формате. В Минске открылся единый центр занятости
Новый социальный объект - накануне Нового года. Единый столичный центр занятости открылся сегодня в Минске. Раньше можно было подобрать вакансию в трех отделениях: в Московском, Советском и Партизанском районах. Учреждение нового формата оптимизирует работу службы. Теперь здесь есть специализированные отделы для работы с разными социальными группами. В центре организован компьютерный зал для самостоятельного поиска вакансий. На Берестянской, 20 также регулярно будут проходить ярмарки вакансий, а также дни предпринимательства.
Центр - комфортный для соискателей всех возрастов. В помещении - безбарьерная среда, зоны отдыха для людей старшего возраста. Для посетителей с детьми работает комната матери и ребенка.
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