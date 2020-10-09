Поиски грибников проводят спасатели в лесах Минской области

Спасательные операции в лесу. В сентябре сотрудники МЧС Минской области выезжали на поиски грибников более 50 раз. В сезон сбора лесных даров рекомендуют готовиться к походу в лес особенно. Обязательно иметь с собой заряженный мобильный телефон, запас воды и еды минимум на сутки, а также необходимые медикаменты. Только за прошедшие сутки в Минской области нашли двух пожилых грибников.