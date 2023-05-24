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Поисковая экспедиция "Днепровский рубеж" стартует в Могилевской области
В Могилевской области стартует поисковая экспедиция "Днепровский рубеж - 2023", сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление историко-патриотического поискового клуба "Виккру".
Экспедиция пройдет на территории трех районов - Шкловского, Дрибинского и Горецкого. Ее участниками станут около 60 человек - представители поискового клуба "Виккру" (группы из Осиповичей, Бобруйска, Шклова и Могилева), 52-го отдельного специализированного поискового батальона, Могилевского областного центра творчества, Шкловского райисполкома, учащиеся и педагоги учебных заведений Могилева, Шклова и Шкловского района.
Основные поисковые работы будут организованы на территории Шкловского района на местах тяжелых боев подразделений 53-й Саратовской стрелковой дивизии Красной армии и немецкой дивизии СС "Рейх", которые проходили в июле 1941 года. Цель участников экспедиции - установить имена и увековечить память советских воинов, погибших и пропавших без вести на территории Могилевской области. В проведении таких мероприятий немаловажна и патриотическая составляющая, уверены организаторы.
Торжественное открытие экспедиции "Днепровский рубеж" состоится 24 мая на мемориальном комплексе "Память" в Шклове. Поисковые работы продлятся до 1 июня.
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