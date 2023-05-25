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Поисково-спасательная операция на Эльбрусе успешно завершена - угрозы жизни туристов нет
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе успешно завершена. Белорусские туристы переправлены в г. Лермонтов Ставропольского края. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу МЧС.
Как уточняется, угрозы жизни туристов нет. Специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике готовы оказать необходимую помощь.
Поисковые работы продолжались 36 часов. Российские спасатели нашли группу белорусских туристов на высоте 3800 м под вершиной горы Утюг. Поисково-спасательная операция была организована в сложном горном рельефе местности, в условиях неблагоприятных погодных явлений. Был шквалистый ветер и шел снег.
Как уточняется, сегодня утром спасенные туристы были спущены на высоту 2600 м вертолетом частной компании.
Фото: pixabay
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