"Пока история жива - народ живет": как молодежь Беларуси и России сохраняет историческую память

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Пока история жива, пока она сохраняется народом, народ живет. Об этом заявил первый зампредседателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Ян Острожинский в "Актуальном интервью".

У молодежи Беларуси и России большое количество совместных проектов. Первый зампредседателя Молодежной палаты привел пример: "У нас прошло 20-е заседание Молодежной палаты на брестской земле. Кстати, 20 июня, вот так символично получилось. Глубокая благодарность организаторам за столь теплый прием".

На заседании, по его словам, рассматривали ряд вопросов, связанных с проектной деятельностью. "Среди них утверждение конкурсного отбора в состав амбассадоров Союзного государства. Для молодежной палаты это замечательный, на мой взгляд, инструмент, который позволит нам более глубоко интегрироваться в молодежную среду, рассказывать про Союзное государство, реализовать наши проекты, среди которых есть и проект разговора о межгосударственном парламентаризме, уникальная спортивная карта Союзного государства, предназначенная для того, чтобы спортсмены по этой карте могли более глубоко погрузиться в культуру на местах.", - подчеркнул Ян Острожинский.

Также он выделил историко-патриотическое направление. "Это в том числе и проект "Герои Победы: Великая Отечественная война". Это первый этап нашего исторического проекта, где мы с викториной ходим в молодежные среды. Викторина состоит из 20 вопросов. И результаты, которые мы получаем от молодежи, в среднем от 10 до 15 баллов, показывают: молодежь осведомлена об истории, и нам есть еще, что показать ей", - заметил первый зампредседателя Молодежной палаты.

quote Это своего рода индикатор для молодежи, лакмусовая бумажка, по которой мы смотрим, как молодежь относится к истории. А молодежь относится к истории ответственно. Это видно. Ян Острожинский

Он также обратил внимание на важность сохранения исторической памяти для молодого поколения. "Конечно, мы понимаем, что всегда в молодежных коллективах есть те самые товарищи, которые посмеиваются, для которых это не слишком важно. Но мы видим, что молодежь заинтересована в этом. А это ключевое. Пока история жива, пока она сохраняется народом, народ живет. Если мы забудем историю, народ потеряет свою идентичность, уникальность, суверенность. Народа просто не станет", - заключил Ян Острожинский.