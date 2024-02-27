Пока бесплатно - автоперевозчикам и диспетчерам предлагают подавать сведения для включения в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении

Сведения в Реестр автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении в течение трех месяцев можно будет внести бесплатно. Об этом сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Андрей Гладкий во время круглого стола с диспетчерами такси на тему новшеств в сфере автоперевозок пассажиров, передает корреспондент БЕЛТА.

Президентом 25 января 2024 года подписан указ № 32 "Об автомобильных перевозках пассажиров". Документом предусматривается создание государственного информационного ресурса "Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении". Оператором и владельцем ресурса определена Транспортная инспекция Минтранса. В реестр будут включаться сведения о перевозчиках, транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), водителях, диспетчерах перевозок в нерегулярном сообщении, диспетчерах такси. Для иностранных диспетчеров устанавливается обязанность создания на территории Беларуси юридического лица. Нормы документа направлены на обеспечение безопасности автомобильных перевозок, создание условий для добросовестной конкуренции, повышение качества оказываемых услуг и дальнейшее совершенствование правоотношений в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

"Что касается реализации указа, то в настоящее время Транспортная инспекция проводит работу по разработке соответствующего программного обеспечения, взаимоувязке всех электронных баз данных. Планируется, что до 1 августа 2024 года реестр должен быть создан. Т. е. начиная с этого времени, автоперевозчики, диспетчеры смогут подавать сведения для включения в реестр. Хочу обратить внимание, что дается переходный период в течение трех месяцев - с 1 августа по 31 октября, когда сведения в реестр включаются абсолютно бесплатно. Просьба ко всем субъектам не затягивать включение сведений, подачу заявлений, проведение административных процедур", - сказал Андрей Гладкий.

По его словам, сейчас ведется подготовка проектов постановлений Совета Министров, которыми регулируются вопросы админпроцедур. "Мы в ближайшее время отработаем нормы. Планируем поместить соответствующие проекты постановлений на публичное обсуждение. В рамках таких обсуждений все субъекты смогут высказать свои предложения, пожелания, замечания", - отметил представитель Минтранса.