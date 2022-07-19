Пока Европа боится зимы и голода, Беларусь продолжает успешную переориентацию логистики и рынка

Наша страна в условиях небывалых санкций делает все, чтобы развиваться и выполнять свои социальные обязательства. Беларусь продолжает переориентировать рынки и логистику. И результаты уже колоссальные. Автомобильные грузоперевозки в азиатском направлении выросли рекордно. По маршруту Беларусь - Турция поток увеличился в 5 раз, в Грузию в 4,5 раза.

Если сразу после закрытия европейского направления основной для переориентации белорусских дальнобойщиков был российский рынок, то на сегодняшний день мы наблюдаем интерес к странам Азии. Работать на этих маршрутах более рентабельно. Надо отметить, что полного прекращения перевозок со странами Евросоюза и сейчас не случилось. Причем по направлениям Польша - Беларусь и Литва - Беларусь грузопоток во втором квартале по сравнению с первым увеличился более чем в 3 раза. Это можно объяснить тем, что ограничения на въезд белорусских и российских фур в ЕС не коснулись таких групп товаров, как, например, пищевые продукты, энергоносители и удобрения. А на них сейчас как раз сезонный спрос.