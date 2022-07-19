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Пока Европа боится зимы и голода, Беларусь продолжает успешную переориентацию логистики и рынка
Наша страна в условиях небывалых санкций делает все, чтобы развиваться и выполнять свои социальные обязательства. Беларусь продолжает переориентировать рынки и логистику. И результаты уже колоссальные. Автомобильные грузоперевозки в азиатском направлении выросли рекордно. По маршруту Беларусь - Турция поток увеличился в 5 раз, в Грузию в 4,5 раза.
Бизнес активно работает. Открываются новые представительства в Средней Азии, на Кавказе. Все это также способствует работе белорусских дальнобойщиков без ограничений.
Если сразу после закрытия европейского направления основной для переориентации белорусских дальнобойщиков был российский рынок, то на сегодняшний день мы наблюдаем интерес к странам Азии. Работать на этих маршрутах более рентабельно. Надо отметить, что полного прекращения перевозок со странами Евросоюза и сейчас не случилось. Причем по направлениям Польша - Беларусь и Литва - Беларусь грузопоток во втором квартале по сравнению с первым увеличился более чем в 3 раза. Это можно объяснить тем, что ограничения на въезд белорусских и российских фур в ЕС не коснулись таких групп товаров, как, например, пищевые продукты, энергоносители и удобрения. А на них сейчас как раз сезонный спрос.
Позитивная тенденция наблюдается и на внутреннем рынке. Количество заявок на перевозки выросло во втором квартале практически на четверть.
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