Рейтинг правящей партии Польши все ниже, а недовольство простых поляков все выше. То и дело страну сотрясают протесты. Около 40 % поляков в опросах жалуются на рост цен и инфляцию. Такое же число опрошенных уверены, что грядущие парламентские и президентские выборы в Польше будут сфальсифицированы. О гранях польского внутриполитического раскола - в авторском комментарии Марии Петрашко.

Пока Польша перебрасывает бригады военных к границе с Беларусью и кормит своих жителей сказками о возможности восстановления Речи Посполитой, все это попытка хоть как-то вернуть рухнувший рейтинг доверия правящей партии. У поляков, кажется, пропала вера в демократию и сама демократия.

Почти 40 % респондентов считают, что предстоящие выборы в Польше могут быть сфальсифицированы.

31 % опрошенных ожидают инцидентов при голосовании. В честность выборов в Польше верит только каждый пятый. Зря что ли там беглые сидят и гранты получают. Есть же платформа "Голос", "нечестные люди", которым так доверяли польские якобы СМИ. Пусть и считают голоса у себя там, в Польше, идут штурмом на избирательные участки, оспаривают протоколы - в свободной европейской Польше это же поощряется наверняка?

Ах, да, польские власти поощряют протесты лишь в Беларуси. Не в Польше, где наоборот протаскивают закон о неком "российском влиянии", вызвавший массовые протесты, закон уже все прозвали "охотой на ведьм". И не просто так. Ведь именно с помощью этой вымышленной "руки Кремля" правящая партия "Право и справедливость" планирует сливать своих конкурентов, коих немало. Это в прошлые выборы Дуда как лидер правящей партии был избран с незначительным отрывом (чуть более 2 %). А польский Верховный суд отклонил требование оппозиции аннулировать результаты выборов и признал законными лишь 93 из 5800 жалоб. Не забудем, не простим! Диктатура Дуды! И, кстати, лозунги эти запросто могут прозвучать в Варшаве и на парламентских, и на президентских выборах 2025-го.

Скорее всего, правящая партия "Право и справедливость" победит на выборах по процентам. Но может возникнуть такая ситуация, что (бывший премьер Польши, глава "Гражданской коалиции") Дональд Туск и (мэр Варшавы Рафал) Тшасковский смогут собрать вокруг себя всех, кто выступает против партии ПиС, а таких накопилось очень много. Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Конечно, правящая партия может победить, поляки ж говорят: сфальсифицируют и победят. Опасность в том, что и Дональд Туск - вашингтонский кандидат, и мэра Варшавы ведут сюзерены, ой, союзники американские. Как бы вашингтонские элиты госпереворот не замутили в Польше, метод то у них проверенный и методички отшлифованы. Опасность еще и в том, что внутри самой правящей польской партии идет нешуточная грызня за выдвижение на президентский пост. Все настолько рьяно, что пришлось выйти из тени серому кардиналу Ярославу Качиньскому. Он-то понимает, что нынешняя турбулентность грозит потерей власти у партии. А если это случится, бог его знает, что придет в голову Байдену, кого он назначит президентом Польши.

Опасная зависимость объединяет европейских чиновников. Списывать все внутренние проблемы на мифическую внешнюю угрозу то от Минска, то от Москвы. Но польский народ не идиот. Инфляция в Польше растет. На нее пожаловалось почти 40 % поляков в опросах. Цены растут на все. Это Владимир Владимирович запреты поставил на российские нефть, газ? Нет. Это еврочиновники. И амбиции Польши стать новым газовым хабом Европы пока только амбиции. Или может Александр Григорьевич перекрывал границы для товаров? Нет же, наоборот открыл, спасая простых поляков. Одно хорошо - беглые белорусские борцы за "демократию" и беглые российские либералы "понасъехали" сейчас в Варшаву, на них предприимчивые поляки и зарабатывают, только шум купюр стоит. Ну, чем смогли Путин с Лукашенко - всем помогли.

17,1 % поляков жалуются на общее негативное состояние польской экономики, 15 % беспокоит состояние верховенства закона в Польше, 10 % считают, что избирательная кампания должна быть сосредоточена вокруг реформы системы здравоохранения. В топе озвученных польским народом проблем и реформа системы образования, и судебная, и положение Польши в Евросоюзе. И все мы видели череду массовых протестов у западной соседки. Короче говоря, о какой Речи Посполитой мечтает в ночных грезах Моравецкий с Дудой - непонятно. Куда дальновиднее и выгоднее грезить о вступлении в Евразийский экономический союз.