Пока помним, мы живем! Родные приехали из России почтить память красноармейца Михаила Грибина, пропавшего без вести в 1941-м

Пропал без вести в 1941 году и все. А теперь благодаря ребятам-поисковикам (огромное им спасибо) мы съездили на место гибели дяди. Это, конечно, потрясающе. Очень благодарны и Беларуси, что мы вместе. Такой теплый прием оказали. И самое главное, что эта работа продолжается .

Виктор Грибин, племянник погибшего (Санкт-Петербург, Россия)