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Пока помним, мы живем! Родные приехали из России почтить память красноармейца Михаила Грибина, пропавшего без вести в 1941-м
Несколько героев, павших на фронтах Великой Отечественной, перезахоронили с почестями в Славгородском районе. Это итог "Вахты памяти" - поисковой экспедиции этого года по местам сражений 1941-го с участием 52-го специализированного батальона Вооруженных сил, участников могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру" и "Рассвет" из Арзамаса. Во время раскопок обнаружены останки бойцов, документы. Удалось установить и имя красноармейца - командира танкового взвода Михаила Грибина, уроженца Калмыкии. Почтить память приехали родные бойца.
Пропал без вести в 1941 году и все. А теперь благодаря ребятам-поисковикам (огромное им спасибо) мы съездили на место гибели дяди. Это, конечно, потрясающе. Очень благодарны и Беларуси, что мы вместе. Такой теплый прием оказали. И самое главное, что эта работа продолжается.
21 боец и командир Красной армии, погибшие в 1941 году. При них было 13 медальонов, 4 прочитались. Установлены имена, установлены связи с родственниками. Закончился полевой поисковый сезон, но продолжаются исследовательские работы, чтобы выяснить, где можно работать на следующий год.
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