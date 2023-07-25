Пока Швеция жжет священные писания и мосты, теория "демократического мира" трещит по швам

Волна гнева и негодования захлестнула исламский мир. После очередных провокаций с Кораном в Швеции в странах не утихают многотысячные акции протеста. Глава Минобороны Германии накануне отменил запланированный в Ирак визит по соображениям безопасности. В ФРГ не исключили увеличение масштабов беспорядков и их распространение на представительства других стран. Подробности западных выпадов против мусульман - в "Таблице Менделевой".

Игры с огнем и демонстрация вседозволенности. Шведская полиция выдала разрешение на проведение акции с издевательством над Кораном снова. Волна возмущения охватила весь мусульманский мир. Кто пытается разжечь межрелигиозный конфликт? И какая она, новая реальность западной "свободы самовыражения"?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам.

Свобода или вседозволенность. Где стираются границы? В Швеции вновь решили поиграть на чувствах верующих. Очередной акт осквернения Корана прошел в центре Стокгольма. Акция "кощунства и сатанизма" состоялась у посольства Ирака совершенно легально и с разрешения столичной полиции. Активист, который уже организовал в конце июня манифестацию с сожжением, на этот раз пинал священную книгу ногами.

Руки прочь. Терпению пришел конец. Багдад на пороге разрыва дипломатических отношений со Стокгольмом. Премьер Ирака потребовал от посла Швеции покинуть страну из-за неоднократных разрешений шведского правительства на сожжение Корана.

"Правительство Ирака по дипломатическим каналам проинформировало правительство Швеции, что любое повторение инцидента, связанное с сожжением священного Корана на шведской земле, потребует разрыва дипломатических отношений.

Накануне ислам показал, что готов постоять за себя и свои ценности. Закон кармы. Под покровом ночи жители Багдада сломали забор, разгромили и подожгли шведское посольство. Таким был ответ на новости о подготовке очередного акта кощунства.

В Ливане тоже отреагировали на издевательства над священным писанием.

Теория "демократического мира" трещит по швам, а дружба с Западом очевидно не клеится. Ранее власти Стокгольма уже разрешали провести акцию публичного сожжения в первый день главного мусульманского праздника Курбан-Байрам перед главной мечетью шведской столицы. Осквернитель веры решил проверить на прочность демократические ценности Швеции. Возмутительная провокация обнажила как минимум пробел в морально-этических.

Любитель почувствовать себя всемогущим хотел стать героем для Европы, но пока получилось только целью для исламского мира. Выпады против мусульман послужили детонатором массовых протестов. Жители Пакистана, Ирака, Ирана не смогли молча наблюдать за атаками на свои святыни.

"Швеция как государство заняла позицию против Корана, мы хотим, чтобы наше государство заняло позицию против Швеции", - заявляли протестующие.

Прокомментировал акцию сожжения Корана в Швеции и глава турецкого МИД. "В первый день Курбан-Байрама я проклинаю подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, неприемлемо допускать эти антиисламские действия под предлогом свободы слова".

Палят костры, сжигая любые мосты. Очевидно, что после таких огненных демонстраций разгорается огонь и под членством Стокгольма в НАТО. К тому же жечь в Швеции любят не только Коран. Местная полиция уже разрешала акцию сожжения еврейской Торы и христианской Библии. А 29-летний житель Хельсингборга вместо священной книги мусульман уничтожил устав альянса. К такому решению его подтолкнуло согласие Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в военный блок. В последний момент решил сжечь символ того, что действительно достойно уничтожения.