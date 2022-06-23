Все это еще раз подтверждает: санкционная политика по отношению к Беларуси и России в очередной раз ударила по авторам ограничений. Пока страны Запада теряют миллиарды, страны Африки и Латинской Америки находят новые пути сотрудничества с нашими регионами.

Как распутываются запутанные Западом продовольственные цепочки - авторский комментарий Марии Петрашко.

Всем привет! Я Мария Петрашко, Агентство теленовостей. Из-за нарушения логистических цепочек моторчик Евросоюза Германия столкнулась с нехваткой пива, а США и вовсе с дефицитом попкорна. И пока вы достаете попкорн, чтобы продолжить наблюдать за действием санкций Евросоюза против самого же Евросоюза, эксперты всерьез признают: шестой пакет ограничений серьезно ударил по концепции европейского единства. Готовность Брюсселя пойти на уступки Венгрии, Чехии, Греции, Кипру воодушевила и других на самостоятельную политику.

Любовь к европейскому единству приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Грядущий голод и дефицит приводит в чувства западных политиков и не особо работает как инструмент антироссийской пропаганды. Да и санкции не так страшны России и Беларуси, как их еврочиновники малюют…

Хотелось бы рассмотреть несколько факторов риска, который существует. Они начались не сегодня, не в 2022 году. Эти факторы возникли в пандемию. В 2020-м мир столкнулся в первый раз с шоком для рынка продовольствия, локдауны в целых странах привели к тому, что производства закрывались, миграция рабочей силы та, к которой привыкли государства, остановилась, привычные логистические цепочки были нарушены. Все это привело к тому, что предложение на рынке продовольствия, на мировом рынке продовольствия было сокращено. Кроме того, страны, запасаясь продовольствием, начали критично накапливать запасы. Например, Китай в шесть раз повысил в пандемию закупки кукурузы. Виктория Абрамченко, заместитель председателя Правительства России

И вот вам сухая логика. Цены на зерно действительно выросли вдвое за прошедшие 2 года благодаря высокой продовольственной мировой инфляции, вызванной политикой западного сообщества. А мировой зерновой рынок - это около 800 млн тонн, из которых лишь 20 млн тонн украинского зерна, если вы хотя бы минимально знакомы с математикой, вы понимаете, насколько это несущественный показатель. А вот снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий грозит и США, и Индии, и Бразилии. И худшее, что можно было сделать в такой момент, ввести санкции против наших стран. Морская и авиационная блокада Беларуси и России - это риск для всего мира, что мы не доставим продовольствие или удобрения в точку мира, где это продовольствие крайне необходимо, либо доставим, но в два раза дороже.





Ограничения, которые были связаны с поставками российских энергоносителей, привели к тому, что стоимость газа кратно увеличилась. Это значит, что в некоторых странах просто невозможно производить удобрения, а российские либо белорусские удобрения нужно еще доставить ключевым зернопроизводящим регионам. Виктория Абрамченко, заместитель председателя Правительства России

И даже по количеству представителей африканских стран, присутствующих на том же недавнем Петербургском экономическом форуме, очевидно. Без Евроосюза Африка выживет. У Беларуси удобрения закупят и зерно у России - и через Турцию получат все необходимое. А могли бы через ЕС. Кто с прибылью? Правильно, все, кроме Евросоюза и США.

Государства нуждаются в России, нуждаются в поддержке их экономической независимости. Именно поэтому мы находимся здесь. Когда мы говорим о новом мире, о новых возможностях, мы должны отметить, что это, конечно же, тот момент, когда Россия должна вернуться к своим прежним позициям. Наши регионы, естественно, богатые ресурсами, которые не до конца эксплуатируются. И в этом смысле есть возможности для России.

Возрождение потенциала Африки, налаживание совершенно новых логистических цепочек - все это говорит о невозможности изолировать ни Беларусь, ни Россию. Та же якобы изоляция Калининграда. Необходимость ж/д и автомобильных перевозок через Литву была лишь по причине отсутствия в России мощного грузового порта на Балтике и нужного количества сухогрузов. Но обустройство порта в Усть-Луге решает эту задачу. То есть, ни Беларусь, ни Россия в блокаду не попадают. А вот Литва теряет свой, по сути, единственный источник доходов и становится полностью зависима от подачек западных хозяев.