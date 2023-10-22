Пока в Беларуси формируют стабфонды, в Институте плодоводства - сезон экспериментов

Стабфонды на зиму сейчас активно формируют в Беларуси. Для продовольственной безопасности пополняют и селекционные хранилища. В Институте плодоводства, например, в межсезонье будут изучать около 500 образцов яблок и почти 400 груш. Для сохранности кисло-сладкой продукции создают специальный микроклимат. Температура от 0 до +2 градусов и оптимальная влажность минимум 95 %. Так, ученые из Самохваловичей будут изучать продолжительность хранения и качество урожая, окрас и размер плодов. Для селекционной выборки используют от 5 до 10 кг: "урожайные испытания" продолжатся до конца весны.