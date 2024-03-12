Пока Запад строит непостижимо смелые планы по противостоянию России, белорусы готовятся к нейтрализации гипотетических угроз

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО в Украину запустили опасную дискуссию. Заявление французского лидера уже повлекло реальные последствия. Политики Запада строят непостижимо смелые планы по противостоянию России, будто обрели бессмертие.

Справедливы слова: когда Господь хочет наказать зайца, он дает ему храбрость. И все же в нынешней ситуации не до афоризмов. Даже выводы делать поздно, необходимо отталкиваться от наихудших ожиданий в завтрашнем дне. Новые приемы и способы нейтрализации даже гипотетических угроз - в прицеле белорусской армии. А в фокусе - опыт СВО в Украине. О новом витке напряженности рассказал Константин Гагарин в проекте "Диспозиция".

Как и ожидалось, после неожиданного императорского заявления Макрона об отправке войск НАТО в Украину стадия отрицания этой возможности быстро завершилась. Посмотрели на Западе, что общество забурлило, но не взорвалось, и перешли к следующему этапу. Сейчас лидеры Европейского союза обсуждают, при каких условиях задействуют свои армии в Незалежной. Впрочем, как утверждают в Польше, это уже произошло.





Эксперты прогнозируют, какими станут следующие воинственные шаги. Вариации разные, но прежде всего, интересуют те, которые касаются Беларуси. Сказки про саперов и гуманитарное разминирование сразу отбросим. По утверждению ряда аналитиков, НАТО, безусловно, не ринется сразу в бой, но может разместить контингенты как раз вблизи границы с Беларусью. Тем самым Киеву дадут возможность перебросить отсюда войска на юг и на Донбасс. Эта модель позволит альянсу не вступать первым в открытый огневой контакт с Россией. В случае почти неизбежных ударов Москвы можно будет обвинить Кремль в эскалации конфликта.

Считается почему-то, что подобная операция НАТО не обязательно должна носить название "Самоубийство", да и вообще Россия никогда не рискнет использовать ядерное оружие вблизи своих границ и у рубежей Синеокой. Сложно не согласиться с последним утверждением. Другое дело ракеты - если придется, просто полетят гораздо дальше.

Имеется и другой риск указанной конструкции. Если сами украинцы понимают, что второй фронт им особо не нужен, то при размещении войск Североатлантического блока у нас под боком именно НАТО целиком и полностью будет решать, а не втянуть ли Беларусь в кровавое горнило. В общем, потушить войну Запад точно не позволит, да и не зря НАТО уже стянуло к нашим границам серьезную группировку.





Аппетиты коллективного Запада будут только нарастать. В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тыс. военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил США. Это более 1 тыс. единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Обращают на себя внимание в последнее время и радикальные изменения системы подготовки в армиях НАТО. К примеру, американское издание "Политико" отмечает, что на учебных полях Франции резко возросла интенсивность занятий. И воевать, судя по всему, Париж планирует не в привычной для себя Африке.





Испортить наступательный аппетит активистам альянса может, конечно, только ощущение неминуемого предельно жесткого ответа. Для того чтобы на нас оппоненты посматривали с опаской, белорусская армия тренируется не просто много, а много лишь по тем направлениям, которые доказали эффективность на поле боя. Обучение инструкторы сначала проходят в России, затем на сборах полученные навыки интегрируются в программу подготовки белорусских войск. Этот алгоритм поставлен на конвейер.

"Основной акцент мы делаем на одиночную выучку личного состава. Любой - будь то стрелок, артиллерист, связист, инженер, специалист тыловых подразделений - должен уметь правильно действовать на поле боя, применять штатное вооружение, вооружение, которое было оставлено противником на поле боя", - рассказал Андрей Жук, заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси.