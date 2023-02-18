Пока Запад запугивает кровавыми прогнозами, Беларусь отправляет гумпомощь и медиков для поддержки пострадавших от землетрясения

Политика Беларуси всегда была миролюбивая, последовательная и взвешенная. На фоне этого общемирового хаоса, когда Запад гонит технику и боеприпасы Киеву, запугивает кровавыми прогнозами и пытается продемонстрировать воинственную решимость, наша страна отправляет гуманитарную помощь и военных медиков для поддержки пострадавших от землетрясения, а также принимает зарубежных журналистов честно и открыто. О силе добра в проекте "Диспозиция".

Надеюсь, не все слышали раньше о таком мыслителе, как отставной офицер морской пехоты США Скотт Риттер. Впрочем, он тоже точно не подозревал, что внезапно проснется весомым аналитиком. Но тут взял и дал интервью, в котором почему-то сказал, даже не спел, сказал, что президент России Путин очень терпелив. И все в общем-то. Но что бы вы думали? Фраза удачно попала кому-то на глаза и стала мировой новостью. Самое поразительное, что даже ведущие российские СМИ поделились в своих изданиях таким мегазаявлением отставного офицера. "Московский комсомолец" в топ-новостях разместил. Никого не смущает даже, что интервью старина Скотт дал YouTube-каналу, который называется "Натуралист-капиталист".

Это к чему все. Да просто иллюстрация медиабезумия, в котором мы оказались. Когда здравый смыл становится редким природным явлением. И когда Pussy Riot отказывается петь на одной сцене с Анной Нетребко, а не наоборот.

И ведь легко поддаться хаосу. Я вот в последнее время прямо спать не могу. Все не дает покоя неведение, так кто же все-таки в Украине в атаку пойдет? Если послушать СМИ, аналитиков и политиков, которые наперебой заявляют о некой близкой кровавой развязке, то шансы на наступление одинаковые как у Киева, так и Москвы. Вообще в таких ситуациях никто в бой как раз первым не бросается, но в ходе нынешнего конфликта правила войны переписываются чуть не каждый день. И это пока единственное правило. А единственные, кто сегодня придерживается правил - это мы, белорусы. Вот кто сегодня проводит неподготовленные открытые пресс-конференции на острые вопросы с теми, кто настроен на некомплиментарное интервью? Президент Беларуси. Больше никто. Кстати, западным журналистам в ходе нынешнего турне показали вообще немыслимое - тренировки и вооружение армии, обучение военных, границу. Но много ли материалов вышло затем в цивилизованном мире об именно увиденном собственными глазами, а не установленном редакционным заданием? Вопрос даже не риторический, а странный по нынешним временам.

А ведь попробуйте найти сейчас в регионе место, где столь последовательно как у нас, отстаивают мир. Где в лексиконе политиков не преобладают названия образцов оружия, где не штампуют пакеты санкций. И ведь это не признак слабости и готовности уступок по безопасности - отечественная армия как раз в тонусе. Настолько, что и позволяет государству оставаться независимым. И тихо, без нервозности укрепляет границы. Кстати, военных, что несут службу у рубежей, на днях поздравили со 105-летием Вооруженных сил. И это, пожалуй, впервые было поздравление тех, кто не просто границу оберегает, а буквально и непафосно стоит на страже войны и мира.

Порой ловлю себя на вопросе. Вот живут месяцами наши военные в полевых условиях у границы, даже блоги не ведут, славы не требуют и не особо ее получают. А почему? И правильно ли это? Не знаю. А ведь это наши истинные герои.

Как-то на учениях в Катаре довелось увидеть в деле наш военный медицинский отряд специального назначения, который в эти дни помогает пострадавшим от землетрясения в Сирии. Медики из многих стран участвовали в маневрах, но соотечественники приступали к работе исключительно первыми. Изумились этой оперативности в Катаре все, в отряд ходили как на экскурсию. "Аль-Джазира" в прямом эфире показывала.





Я очень сильно удивлен возможностями, которыми обладает ваш госпиталь, а также его современным оборудованием и способностью быстро приступить к работе. В каждой кризисной ситуации мы будем рассчитывать на белорусов, потому что теперь знаем, что они всегда придут на помощь. Хаммед Ахмедхи, врач (Катар)

Пророческие слова, правда? А знаете, почему белорусы первые разворачивались? Не потому что расторопные. Потому что у нас модули устанавливали как хирурги, так и анестезиологи. В остальных отрядах врачи этим не занимались. Ждали рабочих, пили кофе. Хорошо это или плохо? Однозначно хорошо. Когда все в штатном режиме, медик не должен быть монтером. Но наши армейские врачи даже не подозревают об этом. Потому что речь о спасении жизни. И подобный подход относится ко всем военным.