Показали высокий класс! Как проходила зимняя подготовка первой белорусской женщины-космонавта

Белоруска Марина Василевская уже совсем скоро совершит полет и станет первой женщиной-космонавтом суверенной Беларуси! Зачем ей мачете, зеркальце и солнечные очки? Наша коллега Анастасия Бенедисюк заглянула не в дамскую косметичку, а в носимый аварийный запас! И делала это по колено в снегу.

Циклон "Ваня" завалил снегом всю Центральную Россию. В таких непростых условиях в лесу приземляется космический аппарат с белорусами на борту. А это могла быть пустыня или даже водная гладь.

Тренировка по выживанию началась в 9:00. Съемочные группы разных каналов уже пригласили к завершению. Группа построила дом вигвам. Есть и специальная дверь, чтобы сохранить тепло. Внутри разводили огонь. И как призналась Марина Василевская, успели приготовить кофе и попить в таких экстремальных условиях.





К кофе прилагались печенье, сублимированный творог с черносливом и сухофрукты. Это, если кто-то переживал, как они там. Хотя в случае чего ведь могли и рыбку пожарить - снасти были! Что до еды, то около 3 тыс. килокалорий на члена экипажа положено при аварийной посадке. Эта специальная еда (отдельно от той, что будет в рационе на МКС), с большим сроком хранения.

Носимый аварийный запас позволяет продержаться трое суток. При этом говорят при правильном использовании от +50 до -50 температуры. Например, вода. 6 литров на 3 человека.

В этом наборе нет лишних вещей. Продумано абсолютно все. Даже спички, заметьте, каждая упакована отдельно, чтобы не отсыреть.

Все основано на реальных событиях. В 1965 году выживать космонавтам в лесу уже приходилось. Это была пара Беляев-Леонов - они первыми в мире выходили в открытый космос. И первыми совершили такую аварийную посадку. У них вовремя не включилась тормозная двигательная установка, пришлось вручную.

Космический полет сопряжен с разного рода неожиданностями. Хотя наша техника самая надежная, но для подстраховки экипаж готовится к самым худшим условиям. Олег Новицкий, командир основного экипажа ЭП-21

Аптечку, в которой самые необходимые медикаменты, называют сковородкой. То есть, открыв ее, можно использовать как сковородку, а еще как лопату. Такая многофункциональная аптечка получается.

Есть у космонавтов мачете. Первая его задача - рубить деревья. Но в диком лесу может служить и средством самообороны, им можно копать, а еще использовали как приклад для оружия, но оружие в космос не возят.

На протяжении всего выживания экипаж сопровождали инструкторы, врачи, психологи. Оценивали и работу в команде. Кто знает, сколько придется ждать поисково-спасательную бригаду. Беляеву-Леонову - сутки. Важная часть носимого аварийного запаса - это радиостанция и сигнальные средства. Самые разные. Включая зеркальце!

Зеркалом можно подавать вертолетусигнал с помощью солнечных зайчиков. Сергей Герасименко, ведущий специалист по подготовке космонавтов ЦПК им. Ю. А. Гагарина

Компас, свистки, светофильтр - это если приземление случится в горах. Чтобы избежать снежную слепоту, с собой будут и солнечные очки.





В этот самый момент в ожидании авиаспасения наша Марина Василевская, она же бортпроводник Белавиа, высматривала глазами родной василек!

Мы получили практические навыки в полном объеме. Мне очень приятно было находиться в лесу зимой. По колено снега. Прекрасный экипаж. Все хорошо прошло. Мы сделали все по плану. Марина Василевская, участница космического полета основного экипажа ЭП-21

Месяц назад Марина Василевская вместе с дублером - Анастасией Ленковой, она же хирург РНПЦ детской хирургии, отработали и еще одно экстремальное приземление - в воду. Всего же на подготовку 8 месяцев. Уже в марте первая белоруска отправится в космос!

По поводу Марины вообще никаких сомнений не было. Анастасия и Марина на предварительных занятиях показали высокий класс и обучаемости, и устойчивости, и выносливости. Александр Герман, инструктор по подготовке к действиям в экстремальных ситуациях ЦПК им. Ю. А. Гагарина

В основном составе экипажа вместе с Василевской, наш земляк командир Олег Новицкий и астронавт Трейси Дайсон. На МКС предстоит провести 12 суток. Для кого-то может показаться недостаточно, но это точно для науки и страны будет прорыв!

Но об этом чуть позже.