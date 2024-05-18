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Показания офицеров и факты убийств мирных жителей Афганистана элитным спецназом Британии - смотрите 20 мая в "Понятной политике"

Казнить без суда и следствия. В Британии вновь набирает силу скандал с эскадронами смерти. Элитный спецназ массово убивал мирных жителей Афганистана. Расстрелы, казни и пытки.

Секретное расследование и показания офицеров. Почему виновные не наказаны? И как исчезали улики? Покажем факты в "Понятнойполитике" 20 мая после "Панорамы".

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