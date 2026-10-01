"Показатели остаются положительными" - эксперт Абухович о социально-экономическом развитии Беларуси

На рост благосостояния населения страны направлена программа социально-экономического развития Беларуси. Утверждение важнейших показателей на 2027 год - план дальнейшего функционирования экономики.

"Если мы будем говорить и сравнивать себя с соседями, то мы должны учитывать те условия, в которых развиваются соседние государства: наши партнеры либо те недружественные страны, которые вводили санкции против Республики Беларусь. Если мы рассматриваем это с точки зрения развития именно экономики Республики Беларусь, то мы видим, что рост ВВП несколько снижен по сравнению с прошлым периодом, с прошлым годом. Но это как раз говорит о том, что мы выходим в фазу стабильности. Снижение роста ВВП, соответственно, чуть снижает все остальные показатели, но еще раз повторю, они все равно находятся в положительном русле, - отметила Юлия Абухович, аналитик. - То есть, если мы говорим о наших соседях, которых все время трясет, и у них то резкие взлеты, то резкие падения, они постоянно принимают какие-то меры по корректировке показателей, то у нас ситуация стабильная. Мы принимаем показатели и, во-первых, их достигаем, а во-вторых, мы их стремимся улучшить, но никакой шоковой терапии в нашем государстве не происходит".