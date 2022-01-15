Показательные выступления десантников - торжественная встреча миротворцев в Витебске

Торжественная встреча миротворцев, которые вернулись из Казахстана, прошла в Витебске. На территории 103-й воздушно-десантной бригады их ждали жены, дети, родители, друзья и, конечно, сослуживцы. Десантников на родной земле встретили хлебом-солью. Самым теплым моментом стало общение с родными.

Слово моей коллеге - Марине Романовской.

Личный состав миротворческой роты с особым трепетом встретили в Витебске. В 103-й воздушно-десантной бригаде сегодня День открытых дверей - с показательными выступлениями и оркестром.

В военном городке собрались семьи миротворцев, сослуживцы, руководство региона и просто неравнодушные жители областного центра, которые ждали возвращения наших десантников из Казахстана на родину. Все поставленные задачи миротворцы выполнили на отлично.









Я считаю, что это высший пилотаж. Военнослужащие показали свой профессионализм, способность выполнять задачи, которые перед ними стоят. Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций ВС Беларуси

Официальная часть торжественной встречи состоялась на плацу. После чего миротворцы смогли пообщаться с родными - многие приехали за сотни километров. В адрес семей военнослужащих прозвучали слова благодарности.

Показательные выступления витебских десантников

Для гостей витебские десантники организовали показательные выступления разведывательно-десантной роты, выставку оружия и военной техники.