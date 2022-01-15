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Показательные выступления десантников - торжественная встреча миротворцев в Витебске
Торжественная встреча миротворцев, которые вернулись из Казахстана, прошла в Витебске. На территории 103-й воздушно-десантной бригады их ждали жены, дети, родители, друзья и, конечно, сослуживцы. Десантников на родной земле встретили хлебом-солью. Самым теплым моментом стало общение с родными.
Слово моей коллеге - Марине Романовской.
Личный состав миротворческой роты с особым трепетом встретили в Витебске. В 103-й воздушно-десантной бригаде сегодня День открытых дверей - с показательными выступлениями и оркестром.
В военном городке собрались семьи миротворцев, сослуживцы, руководство региона и просто неравнодушные жители областного центра, которые ждали возвращения наших десантников из Казахстана на родину. Все поставленные задачи миротворцы выполнили на отлично.
Я считаю, что это высший пилотаж. Военнослужащие показали свой профессионализм, способность выполнять задачи, которые перед ними стоят.
Официальная часть торжественной встречи состоялась на плацу. После чего миротворцы смогли пообщаться с родными - многие приехали за сотни километров. В адрес семей военнослужащих прозвучали слова благодарности.
Показательные выступления витебских десантников
Для гостей витебские десантники организовали показательные выступления разведывательно-десантной роты, выставку оружия и военной техники.
Нынешнее поколение "голубых беретов" хранит традиции своих предшественников. И это пример для молодежи. Школьники, которые сегодня пришли на встречу с миротворцами, точно знают, на кого нужно равняться.
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