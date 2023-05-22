Похищение, истязание, разбой - двум столичным "спортикам" предъявлены обвинения

Свои циничные глумления они снимали на камеры мобильных телефонов и в качестве отчета отправляли работодателю, за что получали от него гонорар по установленному прайсу. К примеру, за отрезанный палец девушки им полагалось 700 долларов США. Всего на счету фигурантов 4 подобных заказа. Потерпевшими по уголовному делу признано 4 граждан в возрасте от 25 до 30 лет. Нередко после расправы агрессоры похищали мобильные телефоны, ключи от автомобилей и иное имущество.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по г. Минску