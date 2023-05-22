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Похищение, истязание, разбой - двум столичным "спортикам" предъявлены обвинения
В СК рассказали подробности расследования уголовного дела в отношении двух "спортиков", которые работали на наркомагазин. Установлено, что вечером 22 июня прошлого года в милицию поступило сообщение об избиении 25-летнего парня и 29-летней девушки. Пострадавшие рассказали, что в DarkNet они заказали наркотики и отправились по координатам за закладкой. При этом тайник оказался пустым, а на месте их ждала засада. Двое парней с оружием жестко избили девушку, а затем отрезали ей фалангу пальца на руке. Предварительно установлено, что пострадавшая работала закладчицей на крупный наркошоп. В скором времени задержали и нападавших.
Свои циничные глумления они снимали на камеры мобильных телефонов и в качестве отчета отправляли работодателю, за что получали от него гонорар по установленному прайсу. К примеру, за отрезанный палец девушки им полагалось 700 долларов США. Всего на счету фигурантов 4 подобных заказа. Потерпевшими по уголовному делу признано 4 граждан в возрасте от 25 до 30 лет. Нередко после расправы агрессоры похищали мобильные телефоны, ключи от автомобилей и иное имущество.
Действия мужчин квалифицированы по ряду статей: "Оборот наркотиков", "Истязание", "Разбой, организованный группой", "Похищение человека".
Фото: pixabay.com
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