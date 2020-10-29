Похитил государственный флаг для пошива бчб-полотна

Тех, кто выбрал путь радикализма, неминуемо ждет наказание: вот пример задержанного, который блокировал дорогу, участвовал в протестах и имеет 8 судимостей за совершение корыстных преступлений: обычный набор тех протестующих, которых подталкивают экстремистские телеграм-каналы.28-летний минчанин говорит об этом.

Как сообщается, служба собственной безопасности МВД во время мониторинга отдельных телеграм-каналов с публикациями личных данных правоохранителей, задержала активного участника несанкционированных мероприятий в столице. Он сам сшил 7-метровый флаг, с которым выходил на улицы. Сначала стоял в цепях, а затем участвовал в блокировке дороги. И как установлено, этот же человек похитил государственный флаг, который висел над входом поликлиники по улице Сухой. Ткань красного цвета использовал для бело-красно-белого полотна. Дома у задержанного обнаружена соответствующая атрибутика и разорванный флаг Беларуси. За неоднократные участия в протестных акциях, блокировку дорог и хищение минчанин привлечен к административной ответственности в виде ареста и штрафу.