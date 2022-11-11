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Похолодает в Беларуси уже совсем скоро

Теплый аккорд осени! Комфортные выходные ожидаются в Беларуси! Днем - до плюс 14, ночью - до 10 тепла. Местами ожидаются кратковременные осадки.

В начале следующей недели существенно похолодает. Ночью ожидается до минус 2, днем - максимум до плюс 4.

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