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Похолодание и мокрый снег ожидается в Минске и Минской области в выходные

На смену теплым будням приходят прохладные выходные. Завтра в столице и Минской области температура воздуха - от минус трех до одного градуса тепла. На большей части территории пройдут дожди и мокрый снег, в отдельных районах - гололед. Тем временем по западу региона ожидается сильный порывистый ветер. Такая погода сохранится и в воскресенье.

В начале следующей недели опять потеплеет. Снежные осадки превратятся в дождь. А днем столики термометров покажут до плюс 7 градусов.

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