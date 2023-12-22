Похолодание и мокрый снег ожидается в Минске и Минской области в выходные

На смену теплым будням приходят прохладные выходные. Завтра в столице и Минской области температура воздуха - от минус трех до одного градуса тепла. На большей части территории пройдут дожди и мокрый снег, в отдельных районах - гололед. Тем временем по западу региона ожидается сильный порывистый ветер. Такая погода сохранится и в воскресенье.