Поклониться святыням и подвигу героев ВОВ - патриотический велопробег пройдет по знаковым местам

Поклониться святым местам и подвигу героев Великой Отечественной войны и проехать дорогами Беларуси - все это цель масштабного республиканского велопробега.

Это совместная инициатива - Православной церкви и Министерства спорта и туризма.

Патриотический велопробег объединил регионы

Поклониться подвигу тех, кто стоял у истоков освобождения страны, а еще посетить святыни, помолиться о сохранении мира. Спортсмены, духовенство, представители православных молодежных братств объединились в велопробег.

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Деревня Стан - памятник землякам, братское захоронение в Овсянке и Красном Борце, а еще в Городище. В каждой белорусской деревне хранят память о Великой Отечественной войне. Фактически в каждой она оставила после себя обелиски.

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Минута молчания у братского захоронения в Старых Чемоданах (Шкловский район). В июле 1941-го фашисты заживо сожгли здесь свыше 400 мирных жителей. Такое забыть нельзя - главный посыл митинга. Живые цветы легли у подножья от потомков победителей.

Велопробег - еще одна дань памяти. И живое доказательство - безразличных нет. К тому, что пережили люди в годы войны, какой ценой досталось мирное небо, почему так важно сохранить его именно сейчас.

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Горки, Шклов, Круглое - общение с молодежью, посещение храмов. И мудрый наказ: с миром в душе не страшны никакие вызовы.

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