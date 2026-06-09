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Поклониться святыням и подвигу героев ВОВ - патриотический велопробег пройдет по знаковым местам
Поклониться святым местам и подвигу героев Великой Отечественной войны и проехать дорогами Беларуси - все это цель масштабного республиканского велопробега.
Это совместная инициатива - Православной церкви и Министерства спорта и туризма.
Патриотический велопробег объединил регионы
Поклониться подвигу тех, кто стоял у истоков освобождения страны, а еще посетить святыни, помолиться о сохранении мира. Спортсмены, духовенство, представители православных молодежных братств объединились в велопробег.
Деревня Стан - памятник землякам, братское захоронение в Овсянке и Красном Борце, а еще в Городище. В каждой белорусской деревне хранят память о Великой Отечественной войне. Фактически в каждой она оставила после себя обелиски.
Минута молчания у братского захоронения в Старых Чемоданах (Шкловский район). В июле 1941-го фашисты заживо сожгли здесь свыше 400 мирных жителей. Такое забыть нельзя - главный посыл митинга. Живые цветы легли у подножья от потомков победителей.
Велопробег - еще одна дань памяти. И живое доказательство - безразличных нет. К тому, что пережили люди в годы войны, какой ценой досталось мирное небо, почему так важно сохранить его именно сейчас.
Горки, Шклов, Круглое - общение с молодежью, посещение храмов. И мудрый наказ: с миром в душе не страшны никакие вызовы.
Впереди в маршруте велопробега Круглянский район, где к могилевским спортсменам присоединятся столичные. Затем Большие Словени, Крупки - митинг у мемориала жертвам холокоста. Завершится проект с участием представителей всех регионов 13 июня в Хатыни.