Поклониться мощам Георгия Победоносца верующие смогут во всех епархиях Белорусского экзархата

Принесение святыни на белорусскую землю - это источник духовного вдохновения для народа. Мы чувствуем такое грозное дыхание из-за рубежа, и, конечно, нам надо сохранить суверенитет, независимость и мир на нашей белорусской земле. Поэтому очень важно для нас обращаться с молитвой к святому, прося его помощи. Мы обращаемся к нему, к Победоносцу, не только как к военачальнику, но и как к тому человеку, который своей жизнью засвидетельствовал, как можно побеждать несовершенства человеческой природы.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси