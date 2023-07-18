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Поклониться мощам Георгия Победоносца верующие смогут во всех епархиях Белорусского экзархата

Ковчег с мощами Георгия Победоносца собрал верующих в Свято-Духовом кафедральном соборе белорусской столицы. Паломничество святыни стало возможным благодаря благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Георгий Победоносец - один из самых почитаемых святых в христианском мире. В честь покровителя воинов и тех, кто занят сельским хозяйством, и сегодня продолжают возводить храмы.

Принесение святыни на белорусскую землю - это источник духовного вдохновения для народа. Мы чувствуем такое грозное дыхание из-за рубежа, и, конечно, нам надо сохранить суверенитет, независимость и мир на нашей белорусской земле. Поэтому очень важно для нас обращаться с молитвой к святому, прося его помощи. Мы обращаемся к нему, к Победоносцу, не только как к военачальнику, но и как к тому человеку, который своей жизнью засвидетельствовал, как можно побеждать несовершенства человеческой природы.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Поклониться мощам Георгия Победоносца смогут во всех епархиях Белорусского экзархата. После Минска ковчег отправился в Витебск. Увидеть святыню можно будет и во время Всебелорусского крестного хода в августе. В общей сложности в пути ковчег проведет два месяца. Финальной точкой на паломнической карте станет Полоцкая епархия.

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