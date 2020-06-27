"Поколение будущего" в новом проекте "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы"

В статусе "молодежь" сейчас миллион 828 тысяч жителей нашей страны. На какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать граждане от 14 до 31 года? Чем живут и о чем мечтают юные и амбициозные? Накануне Дня молодежи Агентство теленовостей представляет новую серию проекта "На контроле Президента" - "Поколение будущего".