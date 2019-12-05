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Поколение.by. Юные программисты - лучшие в олимпиадном движении Беларуси

Новая серия программы "Поколение.by" расскажет о юных программистах, которые сейчас являются лучшими в олимпиадном движении Беларуси и на международных аренах. Амбициозность, упорство, желание создавать новое и быть первыми в своем деле - их отличительные черты. А еще аналитический склад ума, умение работать в команде, концентрироваться и быть на ты с цифрами и алгоритмами. О гениях своего времени смотрите сегодня после "Панорамы".

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