Новое тысячелетие оставило на полке истории СССР, угар 1990-х понемногу улегся, и встал вопрос, как странам постсоветского лагеря вместе жить и работать.

Формирование Единого экономического пространства

Ответ нашли 19 сентября 2003 года, когда Президенты Беларуси, России, Казахстана и Украины подписали соглашение о формировании Единого экономического пространства, это был первый кирпич в будущий фундамент ЕАЭС.

Со времен Ялтинской конференции 1945 года к курортному городу не было приковано столько внимания, сколько в 2003-м, когда четыре президента собрались для интеграции. Цель единого экономического пространства понятна - создать общий рынок товаров и услуг. В 1991 году союзные республики разошлись по своим "квартирам", а торговать вместе так и не научились.

"Все разногласия разрешим", - добавил тогда Александр Лукашенко. Но путь построения будет долгим, и устранение барьеров будет актуальным и в 2010-х уже в рамках ЕАЭС. В 2020-х многие барьеры сломали, но уже без Украины в составе ЕАЭС.

Космос и Беларусь

В 2003 году Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о создании белорусского космического аппарата - "Белорусской системы дистанционного зондирования Земли". До запуска белорусского спутника еще оставались годы, но люди, компетенции и технологии уже были собраны воедино. Однако начало космической эры Беларуси далось нелегко - с 2002 года Академия Наук дискутировала про космос: "А может, не надо нам туда, дорого".

К началу 2000-х накопилось множество устаревших топографических карт, и нужно было их обновлять. Стоял вопрос, каким образом может быть решена эта задача, поэтому Президент подписал указ. Причем в систему входил не только аппарат, но и центр управления. Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси

Велась долгая и кропотливая работа - ученые Республики Беларусь активно консультировались с коллегами из "Роскосмоса". Сошлись на запуске собственного космического аппарата с разрешением 2 м - это более чем достаточно для создания детализированных топографических карт. Но тут было важнее признание самим себе, что белорусы способны покорить космос.

Но путь к звездам всегда тернист - в 2006 году запуск спутника "БелКА" был неудачным. Однако уже в 2012 году "БелКА-2" впервые успешно вышел на орбиту, как и белорус Олег Новицкий.

Спустя еще пару лет НАН Беларуси образовало Агентство по космическим исследованиям, а ученые запустили спутник связи Belintersat-1. Беларусь окончательно освоила космос благодаря полету на международную космическую станцию первой женщины-космонавта в истории суверенной Беларуси Марины Василевской.

Добыча миллиардной тонны руды

К 2003 году за Беларусью окончательно закрепилось реноме кормилицы. Именно в 2003 году гигант "Беларуськалий" рапортовал о том, что добыта миллиардная тонна руды.

На пике белорусскими минеральными удобрениями пользовалась почти половина мира, а выручка составила 2,27 млрд долларов. Такая цифра была недосягаема для других отраслей.

Предприятие ОАО "Беларуськалий"

Вспомнил об этом событии бригадир, машинист горных выемочных машин рудника первого рудоуправления ОАО "Беларуськалий" Геннадий Сокол: "Для нас была огромная честь добыть эту тонну руды. Мы тогда всю бригаду собрали, руду достали и каждому по куску раздали. Наверху нас уже встречали телевидение и руководство".

В 2003 году "золотой" рудник выдает более 6 млн т, и таких цифр шахтеры достигли впервые после развала СССР. Для других отраслей "Беларуськалий" стал еще и примером эффективной работы государства - несмотря на давление капитала, Александр Лукашенко даже слушать не захотел о приватизации гиганта.

Уменьшение убыточных сельхозорганизаций

Президент ездил не только на крупные предприятия, но и в поля.

Число убыточных сельскохозяйственных организаций таяло на глазах - в 2001 году таких было 1639 ферм, а в 2003-м стало всего лишь 314. Помогла модернизация и личная заряженность Александра Лукашенко на результат.

Поворотным моментом стали и "Дожинки" в Пружанах. Во время них Александр Лукашенко заявил, что задачей является выведение аграрной отрасли на высокий мировой уровень, а также изменение стандартов жизни сельчан, так как государство не может существовать без деревни. "Будет деревня - будет государство. Загубим деревню - будем таскаться на поклон то на восток, то на запад за куском хлеба", - заметил он.

Особенным эхом слова Александра Лукашенко о продовольственной безопасности звучат сегодня - в Беларуси всегда есть что поесть, а убыточных хозяйств уже к 2005 году стало минимум. ООН же объявила, что в 2023 году 258 млн человек в мире живут впроголодь.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства 2001-2003 гг.:

"Валюты, поставок, как такового управления не было. Стояла техника, заводы. В Минске до обеда можно было купить хлеб, а после - большая проблема. Продовольственная безопасность была на критическом уровне, и если бы бог не дал нам такого главу государства, не представляю, чтобы было бы дальше. Беларусь бы существовала, но суверенного государства не было".

МАЗ - под нож?

Минский автомобильный завод спасла твердая президентская рука. В конце 1990-х горячие головы в правительстве предлагали закрыть никому не нужное предприятие. Под нож собирались пустить и БелАЗ. Мол, руды и железа в стране нет, так зачем такие гиганты? Аргумент Президента во время визита на МАЗ заставил критиков замолчать.

Автомобиль - это признак цивилизованного общества. Автомобилестроение присуще тому государству, которое сегодня обладает и наукой, и подготовленными кадрами. Александр Лукашенко

И заводчанам, и руководству стало понятно, что рулить отраслью Лукашенко брался лично и в переносном, и в прямом смысле.

Смерть "Песняра"

Владимир Мулявин родился 12 января 1941 года в Свердловске (сегодня это Екатеринбург). В Минске он оказался волею случая и жены, которой предложили место в филармонии. Там же и зародились "Песняры". Выступления в колхозах, домах культуры привели Мулявина и коллектив к победе на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

Владимир Мулявин

"Беловежская пуща", "Косил Ясь конюшину", "Вологда", "За полчаса до весны", "Молитва" - хиты, известные всем. "Песняры" вместе и Владимир Мулявин отдельно были одними из главных звезд СССР. Заповедный напев для коллектива закончился вместе с "перестройкой", и в 21 век музыкант с вечно добрыми и печальными глазами зашел с новой группой со старым названием.

Владимир Мулявин: "Вообще хотел назвать свою программу "Прощай 20 век". Мне бы не хотелось возвращаться к старым песням, но публика требует".

На свое 60-летие Владимир Мулявин из рук Президента Беларуси получил высший орден Беларуси - Орден имени Франциска Скорины. Позади - наследие, а впереди - творческие планы.

"Песняр" был заядлым рыбаком и любителем турпоходов. Но одна из таких поездок стала роковой. 14 мая 2002 года автомобиль, за рулем которого находился Владимир Мулявин, вылетел с дороги и врезался в деревья. Машина была всмятку, а Мулявина с тяжелейшими травмами доставили в больницу. Восемь месяцев за жизнь музыканта шла борьба, но 26 января 2003 года сердце легендарного музыканта остановилось. Не стало великого "Песняра", чей заповедный напев письмами долетал от Беловежской пущи до Вологды. Смерть гения потрясла абсолютно всех. Это был поистине народный герой, чья жизнь оборвалась слишком рано, но память о нем жива до сих пор.

Сказать, что смерть Владимира Мулявина шокировала страну, не сказать ничего. Церемония прощания собрала тысячи человек, приезжали даже из России и дальнего зарубежья. Не сдерживал эмоций и Александр Лукашенко, ведь он никогда не скрывал симпатий к музыканту.

Выборы в местные Советы депутатов

На фоне экономических успехов и растущего благосостояния, в стране прошли выборы в местные Советы депутатов. Назначенные на 2 марта 2003 года, они открыли двери для XXIV созыва.

Страна выбрала 1672 совета, при этом явка перевалила за 50 % уже к обеду 2 марта, а все потому, что люди видели в местной власти решение насущных проблем.

С этих выборов в местные советы становится окончательно ясно, что западные наблюдатели рисовали отчеты под диктовку, а не по факту.

Схожий подход на себе почувствовал и союзник Беларуси Азербайджан. Восточная страна выбирала нового президента, но с прежней фамилией. На выборах Ильхам Алиев тогда набрал почти 80 % голосов - убедительная победа для азербайджанцев, но тут вскрылось недовольство международных наблюдателей. Дипломат по призванию и образованию, Алиев долгие годы искал диалог, но к 2020 году терпение закончилось и у него. В интервью BBC лидер Азербайджана расставил точки на "і".

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

"Как вы можете говорить о том, что у нас нет свободных медиа? Это опять предвзятый подход. Это попытка сформировать в западной аудитории определенное мнение об Азербайджане. У нас есть оппозиция, НПО, свободная политическая деятельность, свободные медиа и свобода слова. Если вы подняли этот вопрос, то могу и я задать вам вопрос? Как вы оцениваете происходящее с господином Ассанжем? Это проявление свободы печати в вашей стране?"

После интервью западные политики записали Алиева в "черный список". Для Беларуси же президент Азербайджана был и остается одним из самых надежных друзей и партнеров.

Выход первого отечественного блокбастера

2003 год считается ренессансом белорусского кино, ведь киностудия "Беларусьфильм" выпустила первый отечественный блокбастер "Анастасия Слуцкая", режиссером которого был Юрий Елхов.

Это единственная белорусская картина, которая была представлена на фестивале в США в Хьюстоне, получившая 17 наград на 11 международных фестивалях. Она очень успешно прошла по экранам, было отпечатано много копий, которые разлетелись по всему миру. У этого фильма грандиозная прокатная судьба. Юрий Елхов

В Великом Новгороде "Анастасия Слуцкая" стала лауреатом премии "Вече" за яркое воплощение исторических событий.

Руслан Салей и финал НХЛ

Белорус как никогда был близок к самому престижному трофею в хоккее - Кубку Стенли. 29-летний Руслан Салей выступал за команду "Анахайм" с 1996 года. Во многом благодаря спортивному гению Руслану "Могучие утята" (прозвище команды) стали финалистами НХЛ в 2003-м.

Руслан Салей: "Это все то, к чему идет любой профессиональный хоккеист. Это самая достойная и престижная награда на хоккейной арене, не считая национальных сборных".

Остановившись в шаге от мечты, "Анахайм" и Салей проиграли финальную серию команде "Нью-Джерси" со счетом 4:3. И для Руслана Салея, и для "Анахайма" тот финал стал наивысшей точкой карьеры. "Расти", как его называли поклонники в США, и лучший хоккеист в новой истории Беларуси еще восемь лет отыграл в НХЛ. В 2011 году Салей перешел в ярославский "Локомотив". Правда, ни одного официального матча не успел сыграть - 7 сентября 2011-го Руслан и его партнеры по команде разбились в страшной авиакатастрофе.