ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Покос водорослей на водоемах - подводный урожай собирают аквакомбайны в Минске

Урожай, только подводный, собирают аквакомбайны. Техника помогает специалистам столичного водоканала проводить очистку рек и водохранилищ Минска и области от водорослей. В период активного цветения некоторые растения могут быть опасными для любителей купания - при прикосновении к ним можно получить ожоги.

Кроме того, за подводный бурьян цепляется бытовой мусор, который потом сложно убирать.

Илья Цветков погрузился в процесс покоса.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все