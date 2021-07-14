Покос водорослей на водоемах - подводный урожай собирают аквакомбайны в Минске

Урожай, только подводный, собирают аквакомбайны. Техника помогает специалистам столичного водоканала проводить очистку рек и водохранилищ Минска и области от водорослей. В период активного цветения некоторые растения могут быть опасными для любителей купания - при прикосновении к ним можно получить ожоги.