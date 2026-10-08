Покровский православный фестиваль "Радость" пройдет в Минске

Покровский православный фестиваль "Радость" пройдет с 11 по 18 октября в Минске. Фестиваль организует Свято-Елисаветинский монастырь.

По традиции соберутся представители монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии, Сирии, Палестины, Молдовы и Греции. В программе - концерты, кинопоказы, спектакли, мастер-классы, тематические выставки, мероприятия для детей.

Также в рамках фестиваля пройдет традиционная выставка-ярмарка "Добродел". Свои изделия представят ремесленники и мастерские Свято-Елисаветинского монастыря. Гости ярмарки смогут приобрести керамику, украшения, игрушки, изделия из дерева, стекла и кожи, картины, продукты пчеловодства.